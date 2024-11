Il consigliere regionale Mimmo Bevacqua accoglie con soddisfazione le iniziative avviate dall’assessore Roccisano sui giovani del Programma stage

“Accolgo con soddisfazione la risposta ricevuta oggi in Consiglio da parte dell’ass. Roccisano, in merito alle mie interrogazioni che, a inizio legislatura, sollecitavano un intervento della Giunta per porre mano alla situazione dei giovani già afferenti al Programma Stage”. Così il consigliere Mimmo Bevacqua, il quale continua sottolineando che “la selezione avviata di 145 Tutor tecnico manutentivo e riservata al bacino Programma Stage, rappresenta un primo passo concreto, seppure parziale e non ancora sufficiente, che manifesta l’apprezzabile sforzo dell’Esecutivo che si ritrova, ancora una volta, a gestire le manchevolezze di un passato che ha spesso creduto di risolvere i problemi, semplicemente nascondendoli sotto il tappeto”.





“L’obiettivo – conclude Bevacqua – deve essere adesso la stabilizzazione, al fine di non vanificare l’investimento prodotto in formazione di capitale umano e il pregio dell’esperienza accumulata da tanti validi giovani calabresi, i quali, selezionati fra i migliori laureati della Calabria, hanno dimostrato le loro chiare capacità all’interno delle amministrazioni pubbliche”.