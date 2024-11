Solo tre gru sono ritornate operative perché una trentina di lavoratori hanno deciso di prendere le distanze dai manifestanti. Da pochi minuti è giunto anche il Prefetto, Michele di Bari

Tre gru sono ritornate operative dalle 7 di stamattina perché una trentina di portuali ha deciso di prendere le distanze dai manifestanti che stanno attuando il blocco riprendendo la normale attività lavorativa.



È quanto hanno comunicato i sindacalisti del Sul ai lavoratori nell'assemblea che è in corso nel piazzale antistante l'ingresso dell'area portuale. Secondo quanto riferito, alcuni dei lavoratori che hanno ripreso le attività sarebbero anche dirigenti sindacali dei confederali che, come noto, non aderiscono al blocco.



Ieri il tavolo unico convocato dal Prefetto di Reggio che si è concluso per i portuali con un nulla di fatto. Nessun impegno formale da parte di Mtc a ridurre gli esuberi ma solo un rinvio della trattazione al momento in cui i portuali decideranno di rimuovere il blocco.

AGGIORNAMENTO ORE 13:15 - Pochi minuti fa è arrivato il Prefetto Michele Di Bari che tra gli "applausi" è stato accolto dai portuali in protesta. Accompagnato dal questore Grassi ha fatto ingresso nell'area portuale per raggiungere gli uffici del Medcenter dove sarebbe atteso dal direttore Antonio Testi.