Sono scesi dal tetto gli operai in protesta contro l’ipotesi di riduzione del personale. Dalla Regione massima apertura e vicinanza

Si è conclusa con la discesa dal tetto del capannone dell’impianto regionale di smaltimento rifiuti, la protesta dei lavoratori dell’azienda “Ecologia Oggi” a Rossano.

Gli operatori, tutti dipendenti della sopracitata azienda, hanno protestato contro i criteri di selezione per le nuove assunzioni da parte dell’azienda subentrante: la Ecro srl di Crotone. Per discutere della loro posizione, è stato convocato per domani mattina,1 marzo, alle 11, alla Cittadella regionale, un tavolo tecnico.

A darne notizia è il sindaco Stefano Mascaro che per tutta la mattinata ed il pomeriggio di oggi (martedì 28 febbraio), dalla sede dell’impianto dov’era giunto insieme all’assessore all’ambiente Giovanni De Simone appena appresa la notizia della protesta, si è lungamente intrattenuto con il direttore generale del dipartimento regionale ambiente e territorio Orsola Renata Maria Reillo, con il responsabile unico del procedimento (RUP) del Sistema Calabria Sud Vincenzo De Matteis (giunto a Rossano in rappresentanza della Regione Calabria insieme al geometra Amedeo Codispoti), con i responsabili delle due società e con le forze sindacali sia per individuare soluzioni condivise, atte a scongiurare l’esclusione dei lavoratori in questione, sia per tentare di dissuadere questi ultimi a scendere dal tetto dell’impianto.

Il sindaco, che ringrazia il consigliere regionale Giuseppe Graziano ed il consigliere comunale Teodoro Calabrò per la preziosa disponibilità dimostrata nelle rispettive interlocuzioni col dipartimento regionale, si è confrontato telefonicamente con il governatore Mario Oliverio, il quale ha espresso massima disponibilità e apertura da parte della Regione.

Durante la protesta, alla presenza dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato, si è avanzata la richiesta di un incontro con il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao. Fino al subentro del nuovo gestore (Ecro Srl), è stato garantito dai rappresentanti dell’attuale gestore (Ecologia Oggi) che i 6 lavoratori continueranno ad operare.