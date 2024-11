Il mandato da 806 milaeuro emesso dal Comune di Cosenza per saldare le fatture di giugno e luglio ad Ecologia Oggi, preannunciato dal dirigente dell’ufficio ragioneria Francesco Giovinazzo, è stato liquidato dalla tesoreria. L’importo consentirà all’azienda appaltatrice dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti di pagare ai dipendenti le spettanze di novembre, di dicembre e la tredicesima. In mattinata le tute gialle avevano raggiunto Palazzo dei Bruzi per un sit in di protesta nel salone di rappresentanza, dopo aver creato qualche disagio in centro, bloccando il traffico all’incrocio tra Corso Umberto e Via Sertorio Quattromani. Il timore era quello di non ricevere gli stipendi in tempo per le festività natalizie, ma anche che la banca, in virtù del dissesto finanziario in cui l’amministrazione è precipitata, non avrebbe onorato il pagamento disposto dal Comune. Riprenderà quindi anche la raccolta in strada della spazzatura, dove tuttavia, l’emergenza prosegue anche a causa del blocco dei conferimenti della frazione indifferenziata. Dopo il confronto in Prefettura dei giorni scorsi, sembrava imminente la riapertura della discarica di Cassano. Invece l’impianto è ancora chiuso perché saturo ed i sacchetti continuano ad accumularsi davanti ai condomini.

