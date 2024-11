Il vice presidente Bartucci: «Un accordo di alto valore per il territorio e i rapporti tra i due Paesi»

Sottoscritta a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del Sottosegretario Sen. Antonio Gentile, una Convenzione Internazionale decentrata fra la Provincia di Cosenza e il Gic Bossea-Matam del Senegal, sulla base dei programmi di cooperazione allo sviluppo e decentrata, in partenariato con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, il CIRM - Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, l’ASIT sede di Cosenza - Associazione Sud Italia Trapiantati e il Centro di Ricerca “RENE E TRAPIANTO” dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Per la Provincia di Cosenza, su delega del Presidente Franco Iacucci, l’accordo di partenariato è stato sottoscritto dal Vice Presidente Mario Bartucci, che ha parlato di «un accordo di alto valore per il nostro territorio e per i rapporti tra i due Paesi». Presenti al Tavolo Istituzionale il Consigliere provinciale Ugo Gravina; la Dirigente del Settore “Politiche Comunitarie”, Avv. Anna Viteritti; e la Responsabile del Servizio “Agenda Digitale, Smart Community”, dott.ssa Gabriella Fittante. Per la Repubblica del Senegal la Convenzione è stata sottoscritta dal Ministro della Governance Territoriale e Presidente del Gic Boossea-Matam, dott. Yaya Abdoul Kane; partecipe anche l’Ambasciatore del Senegal in Italia, Ecc. Diouf Mamadou Saliou. Hanno sottoscritto il Protocollo, inoltre: il Delegato del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, Prof. Paolo Brocato; il Presidente del CIRM, Dr. Antonio Pernice; il Segretario Generale del CIRM, Dott.ssa Anna Allodi; il Presidente dell’ASIT Cosenza, Dott.ssa Rachele Celebre; il Direttore dell’UOC di Nefrologia e del Centro Ricerche “Rene e Trapianto" dell’Ospedale di Cosenza, Dott. Renzo Bonofiglio; e la Dott.ssa Martina Bonofiglio, Nutrizionista.

Sulla base del documento approvato, le parti si sono impegnate a favorire la realizzazione di progetti di cooperazione e scambio finalizzati allo sviluppo economico reciproco dei territori, da attivare con il coinvolgimento dei portatori d’interesse locali (Stakeholders), sia pubblici che privati, individuando soggetti e associazioni in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati. A tal fine il Governo della Repubblica del Senegal ha ritenuto strategico acquisire tale rapporto di collaborazione con la Provincia di Cosenza, finalizzato allo scambio di buone pratiche nei vari ambiti di interesse, avviando prioritariamente forme di collaborazione in ambito storico e archeologico con l’attivazione di percorsi di Alta Formazione e di scambi culturali con Università e Centri di Ricerca, oltre che alla formazione di personale tecnico e sanitario specialistico da adibire a interventi di prevenzione, programmazione di servizi e assistenza.

La Provincia di Cosenza svolge da tempo un ruolo di primo piano nei processi di internazionalizzazione del tessuto produttivo locale non solo in qualità di soggetto promotore di accordi e iniziative, ma anche sviluppando progetti in grado di cogliere le opportunità offerte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; e anche in questo caso si identifica quale partner valido e affidabile a livello internazionale e serio punto di riferimento per gli operatori del territorio provinciale.