I dipendenti della Provincia di Vibo Valentia hanno deciso di sospendere la prostesta e di scendere dal tetto, dopo l'accordo di ieri con la Regione, che prevede l'assorbimento di 140 lavoratori.

La Regione Calabria sembra aver trovato la soluzione per i dipendenti della Provincia di Vibo. La soluzione è arrivata nel corso di una riunione ieri tra le rappresentanze sindacali dei dipendenti e il vicepresidente della Giunta regionale Antonio Viscomi. L'operazione dovrebbe garantire l'equilibrio di bilancio della Provincia di Vibo Valentia, dato che il trasferimento dei dipendenti alleggerirà il bilancio del 40%.





«L'ottenimento di due mensilità (una pervenuta e l'altra in arrivo dalla Regione), il risultato positivo dell'incontro bilaterale di ieri con i rappresentanti della stessa Regione, l'attesa di notizie positive anche dal versante nazionale, relative agli emendamenti presentati al decreto sugli enti locali in fase di approvazione, hanno convinto i lavoratori che è arrivato il momento di sospendere e quindi, scendere dal tetto. L'impegno – proseguono – passa, nero su bianco, nelle mani della rappresentanza politica e noi vigileremo con attenzione e caparbietà per verificare il loro lavoro e la successione degli atti amministrativi necessari per mettere in sicurezza la Provincia ed ognuno dei lavoratori, sia dal punto di vista del funzionamento dell'Ente, sia della sicurezza economica e lavorativa dei dipendenti. Saremo pronti – concludono – a riprendere la lotta, con maggiore forza, se il percorso iniziato dovesse interrompersi».