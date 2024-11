Nuova protesta per i dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, che rivendicano le spettanze di novembre, dicembre e gennaio, più la tredicesima.

Vibo Valentia – I lavoratori della Provincia di Vibo Valentia manifestano di nuovo di fronte alla sede, tappezzata di manifesti con slogan forti. “Fuori i crumiri”; “Lotta ad oltranza per i nostri stipendi”; “Resistere, resistere, resistere”.



Ieri è stato proclamato dall’assemblea dei lavoratori lo stato di agitazione permanente, dato che nessun segnale positivo è arrivato in queste settimane, nonostante il presidente Niglia si sia anche appellato al ministro Alfano per sanare la situazione, che si trascina ormai da mesi. I lavoratori reclamano le spettanze di novembre, dicembre e gennaio, più la tredicesima, e chiedono alle istituzioni, comunali, provinciali, regionali, e nazionali, di risolvere definitivamente la questione intervenendo per sostenere il bilancio della Provincia di Vibo. L'ente è in dissesto.



I lavoratori si appellano al prefetto di Vibo Giovanni Bruno, che oggi pomeriggio riceverà una loro delegazione.

Per tutti gli aggiornamenti segui l'edizione delle 14.15 del tg di LaC news24, sul canale 19, o in diretta streaming su www.lactv.it

Guarda anche:

Niglia, la provincia di Vibo Valentia è allo stremo

Provincia di Vibo: interrogazione al governo

Provincia di Vibo, appello per i dipendenti

Vibo: dipendenti della Provincia a Roma contro il default. Vertice con la Lanzetta (VIDEO)

Provincia di Vibo: ‘Nessun aiuto dallo Stato’