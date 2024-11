«Siamo soddisfatti - dichiarano Tucci e Nesci Deputati M5s - dell’incontro che si è tenuto oggi al Mef insieme al vice ministro Laura Castelli che si è confrontata proficuamente con noi, il presidente dell’Ente Solano ed i suoi tecnici». Lo riferiscono gli stessi esponenti 5 stelle in una nota stampa. S’intravedono dunque spiragli di luce per la Provincia di Vibo Valentia. Il tavolo tecnico è stato convocato stamattina a Roma dal viceministro del Mef Castelli alla presenza dei parlamentari vibonesi pentastellati Tucci e Nesci, del presidente Salvatore Solano e dei suoi collaboratori, il segretario dell’Ente Mario Ientile e la funzionaria Caterina Gambino.

«Nel corso dell’incontro - proseguono i parlamentari Tucci e Nesci - diverse sono state le proposte avanzate dalla Castelli per tirar fuori dalle secche della burocrazia contabile l’organismo provinciale dilaniato da anni di malgoverno e speculazioni politiche. Il viceministro si è mostrata ferrata sulla conoscenza della situazione Vibonese e si è riservata di effettuare approfondimenti in modo da poter definire le azioni più veloci e congrue da attuare. Presto avremo ulteriore riscontro e aggiornamenti».

«Il tavolo di stamattina – concludono Tucci e Nesci - giunge a seguito dell’approvazione del nostro Ordine del giorno nel decreto Crescita di qualche settimana fa, a riprova della validità di certi atti e in risposta a chi le ha liquidate, fin troppo frettolosamente, come “carta straccia” non conoscendo a fondo forse le prerogative parlamentari».