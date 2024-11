Ennesima protesta stamani da parte dei lavoratori delle strutture psichiatriche reggine. Gli operatori hanno nuovamente occupato la sede dell’Asp reggina. Nonostante le promesse, rese anche in forma pubblica, da parte del commissario straordinario alla sanità Massimo Scura per il pagamento delle spettanze arretrate, si tratta di decine di mesi di stipendi non pagati, ad oggi ancora nulla si è mosso. Scura nei giorni scorsi aveva affermato di procedere in poco tempo alla firma del decreto con cui si autorizzavano i pagamenti. Il decreto non è stato ancora firmato e oggi i lavoratori hanno nuovamente occupato la sede dell’ente di via Diana.

