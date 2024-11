È stato approvato l'avviso pubblico di un bando, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR), per la selezione di 63 figure professionali con diverse competenze principalmente riferite ad operazioni finanziate con fondi SIE. Le figure ricercate dal bando della Regione Calabria sono suddivise in nove profili professionali, articolati su differenti livelli di esperienza (Junior, Middle, Senior), in possesso dei requisiti specificati nell’avviso, cui affidare lo svolgimento delle attività di Assistenza tecnica e dei controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dal PSR.

Profili richiesti

Le 63 figure professionali ricercate sono suddivise come segue:

-n. 15 Revisori legali – 8 Senior, 4 Middle e 3 Junior;

-n. 5 Dottori in Scienze Agrarie – 2 Middle e 3 Junior;

-n. 4 Dottori in Scienze Forestali – 2 Middle e 2 Junior;

-n. 9 Esperto nel Settore Giuridico – 1 Senior, 3 Middle e 4 Junior;

-n. 16 Geometra, Perito Agrario, Agrotecnico, Ragioniere – 6 Middle e 10 Junior;

-n. 8 Ingegnere, Architetto – 5 Middle e 3 Junior;

-n. 2 Geologo – 1 Middle e 1 Junior;

-n. 2 Esperto Informatico – 1 Middle e 1 Junior,

-n. 2 Esperto in Comunicazione – 2 Junior

Modalità di svolgimento della procedura e requisiti

La selezione delle figure professionali sarà espletata in 4 fasi distinte:

a) Estrazioni curricula dalla piattaforma Banca Dati Esperti di Regione Calabria;

b) Verifica di ammissibilità e Valutazione dei titoli;

c) Formazione della graduatoria per titoli di studio e professionali;

d) Colloquio.

Termine per la presentazione della candidatura

Gli interessati possono presentare la propria candidatura per una ed una sola delle figure professionali entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (L’Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 57 del 08/03/2023). Gli interessati dovranno iscriversi alla selezione, compilando o aggiornando tutte le sezioni del proprio curriculum, che si intende sottoporre a valutazione, all’interno della Banca Dati Esperti, raggiungibile all’indirizzo https://esperti.regione.calabria.it