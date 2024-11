Il Presidente della Regione Mario Oliverio, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato oggi la pubblicazione dei bandi delle Misure a Superficie e del Benessere Animale del PSR Calabria 2014/2020, che per tutto il periodo di programmazione prevedono uno stanziamento pari ad oltre trecento milioni di euro

Oggi si inaugura formalmente la fase operativa della programmazione comunitaria in agricoltura”. È quanto dichiarato dal Presidente della Regione Mario Oliverio che ha presentato oggi i primi bandi relativi ai fondi Psr che prevedono uno stanziamento complessivo di oltre trecento milioni di euro.

I bandi delle Misure a Superficie saranno subito operativi nel 2016 con novanta milioni di euro e partono con la digitalizzazione delle procedure e la dematerializzazione, per evitare perdite di tempo. La vera sfida parte oggi con la governance delle risorse: il nostro obiettivo è quello di utilizzare le risorse e utilizzarle bene, senza ripetere gli errori del passato, senza macinare assistenzialismo. Le finalità devono essere quelle di creare sviluppo, crescita, opportunità di lavoro, elevare la qualità della vita dei calabresi e far compiere il salto di qualità alle nostre produzioni e ai nostri territori.



Il PSR - ha aggiunto Oliverio - sarà coordinato con gli altri strumenti e si dovrà mettere in atto un gioco di squadra. Non bisogna dimenticare infatti che l'agroalimentare è il settore portante della nostra economia, che interessa tutto il territorio calabrese e per il quale il PSR è uno strumento vitale. Il mio auspicio è che quella dei fondi comunitari appena iniziata, sia una stagione foriera di inversioni di tendenza per l'intera Calabria".

I lavori sono stati introdotti dal Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura" Carmelo Salvino che, alla fine della conferenza stampa, ha firmato il decreto di approvazione dei bandi.



"Le Misure a Superficie sono importantissime– ha affermato Salvino – perché finalizzate a compensare le difficoltà di conduzione ed il minor reddito delle imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate, ma anche a contrastare lo spopolamento dei territori, a preservare la biodiversità ed il paesaggio rurale.



Rispetto al 2007/2013 il budget destinato a queste misure è stato notevolmente aumentato e se ci saranno buoni riscontri, potrà essere ulteriormente incrementato nel corso di questa programmazione".



Il Dirigente ha annunciato, infine, che nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi quelli relativi all'ammodernamento delle aziende e all'insediamento dei giovani in agricoltura.



L'Autorità di Gestione del PSR Calabria Alessandro Zanfino ha illustrato nel dettaglio le quattro Misure messe a bando, sottolineando che i beneficiari sono esclusivamente agricoltori "attivi" e che la scadenza per la presentazione delle domande, da effettuare sul portale Sian, è fissata per il prossimo sedici maggio.