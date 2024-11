Disastrosa la situazione delle province calabresi, evidenziata dall'ultima indagine sulla 'Qualità della vita' pubblicata dal Sole 24 ore. Reggio Calabria chiude la classifica, guidata da Bolzano.

Reggio Calabria è l'ultima provincia per qualità della vita. Penultima è Vibo Valentia. E non va meglio a Catanzaro, 100esima, Cosenza, 98esima, e Crotone, 89esima. Tutte e cinque le province calabresi sono in fondo alla graduatoria stilata dal Sole 24 ore, che quest'anno ha indagato su 110 province, inserendo Bat, Fermo e Monza Brianza. Una fotografia dello stato di salute del territorio, valutato sulla base di alcuni parametri fondamentali, come il Tenore di vita, Affari e Lavoro, Servizi Ambiente e Salute, e altre variabili fondamentali per valutare la qualità della vita nelle varie province. In testa province del centro nord, e in prevalenza di media grandezza, se si esclude l'eccezione di Milano, salita al secondo posto. Ancora una volta si certifica la netta frattura del paese tra Nord in crescita e Mezzogiorno sempre più in difficoltà. Mezzogiorno che domina le ultime posizioni della classifica, ancora una volta.