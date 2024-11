Su proposta dell’assessore al Lavoro Carlo Guccione, la giunta regionale ha approvato la delibera che autorizza l’Inps al pagamento della mobilità in deroga

Quaranta milioni di euro per la mobilità in deroga. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro Carlo Guccione, è stata approvata la delibera con la quale si autorizza l’Inps al pagamento delle mobilità in deroga 2013-2014 per un importo di 40 milioni di euro. Si tratta di risorse che si aggiungono allo stanziamento di oltre 39 milioni già trasferiti, qualche settimana fa, per il pagamento delle mobilità in deroga del 2014. “Tutto ciò in attesa che il ministero del Lavoro – ha detto Guccione – dia corso a quanto deciso nella riunione del marzo scorso, a Roma, con tutti gli assessori regionali al Lavoro, per la definizione del riparto delle risorse nazionali da trasferire alle Regioni al fine di chiudere, in modo definitivo, i pagamenti delle mobilità in deroga dell’annualità 2014”.