Una crescita importante quella registrata nei tre aeroporti calabresi per il mese di novembre 2024. È quanto annuncia in una nota Sacal, la società che gestisce i tre scali.

Dati in crescita all’aeroporto di Lamezia

In particolare l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme nei trenta giorni di novembre ha registrato 186.786 passeggeri (+14,8% rispetto a novembre 2023). Un +24.200 passeggeri rispetto allo stesso mese del 2023 ed un coefficiente di riempimento medio dell’82%, superando anche il precedente primato di novembre 2019.

Rilevante è l’incremento dei voli internazionali, che registrano un aumento del 54% rispetto a novembre 2023. Le rotte più performanti sono state quelle per Francoforte Hahn, Tirana e Bruxelles.

I dati di Reggio Calabria e Crotone

Reggio Calabria registra invece 77.413 passeggeri (+206% rispetto a novembre 2023) e +52.079 passeggeri rispetto allo stesso mese del 2023 ed un coefficiente di riempimento medio del 70%

Segno positivo anche per i numeri di Crotone: 17.555 passeggeri (+62% rispetto a novembre 2023) con un +6.734 passeggeri rispetto a novembre 2023 ed un coefficiente di riempimento medio del 72%.

Quasi 300mila passeggeri

Complessivamente, i tre scali calabresi hanno registrato 281.754 passeggeri, «consolidando – si legge in una nota - il ruolo di Sacal come motore di crescita e sviluppo per la mobilità regionale.

L’aeroporto di Reggio Calabria ha ottenuto un risultato eccezionale, posizionandosi come leader europeo per crescita di capacità (posti in vendita) con un incremento del 163% rispetto a dicembre 2023. Questo straordinario traguardo è stato possibile grazie all’introduzione di nuovi collegamenti e all’aumento delle frequenze operative

Parallelamente, lo scalo di Lamezia Terme entra nella top 10 come uno degli aeroporti in maggiore crescita in Europa, registrando un aumento del 22,5% dei voli rispetto a dicembre 2023.

Questi risultati – si legge ancora nella nota – sono stati riconosciuti da Cirium, leader globale nell’analisi e nell’elaborazione di dati sull’aviazione civile, noto per l’accuratezza dei propri report e benchmark di settore a livello internazionale».