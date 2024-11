Il dato nazionale si attesta su 67.738 domande. La distribuzione per province

Sono arrivate all'Inps 67.738 richieste per quota 100. Di queste, 31.540 sono state inoltrate da persone tra i 63 e 65 anni d'eta', 22.528 da chi ha fino a 63 anni e 13.670 dagli over 65. Lo riferisce l'Inps nell'ultimo aggiornamento alle 16 di ieri.



A fare richiesta al momento sono stati 49.821 uomini e 17.917 donne. Il maggior numero di domande è arrivato dai lavoratori della Gestione Pubblica (25.133) e da quelli dipendenti (23.910). Sul fronte della distribuzione geografica, Roma si piazza al primo posto con 5.031 domande, seguita da Napoli con 3.146 e da Milano con 2.641.

In Calabria sono 2.822 le domande presentate: 1.071 in provincia di Cosenza, 689 in quella di Reggio Calabria, 629 nella provincia di Catanzaro, 231 a Crotone e provincia e 208 nella provincia di Vibo Valentia.