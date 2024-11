VIDEO | Il direttore e l'amministratore delegato dell'Ansa, la nota agenzia di informazione, a Catanzaro per diffondere le bellezze e le caratteristiche della regione in Italia e nel mondo

Una realtà territoriale che è stata capace di invertire una tendenza economica negativa imponendosi come la regione che è cresciuta di più nel sud arrivando a toccare valori simili a quelli delle regioni del Nord-Ovest. E' la Calabria così come fotografata dai dati emersi dall'evento 'Raccontare l'eccellenza. L'informazione Ansa per diffondere il meglio della Calabria in Italia e nel mondo' svoltasi a Catanzaro, nel complesso monumentale del San Giovanni.

Gli imprenditori calabresi

All'iniziativa con il direttore dell'Ansa Luigi Contu e l'amministratore delegato dell'Agenzia Stefano De Alessandri, anche il presidente della Regione Mario Oliverio, il vice sindaco di Catanzaro Ivan Cardamone, il portavoce del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, Giampaolo Latella e il presidente di Unioncamere Calabria Klaus Algieri ma anche tanti imprenditori portatori di esperienze e realtà significative e ormai inserite nel tessuto economico nazionale e internazionale: Sebastiano Caffo della Distilleria F.lli Caffo, Samuele Furfaro, co-founder Macingo.com, Domenico Menniti presidente di Harmont & Blaine, Florindo Rubbettino di Rubbettino Editore, Nereo Salerno di Cadis, e Francesco Tassone di Personal Factory. A coordinare i lavori è stato il responsabile dell’Ansa calabria Ezio De Domenico.

Opportunità per la Calabria

«Con questo evento - ha detto De Alessandri - tredicesima tappa del nostro viaggio straordinario nel Paese, aiutiamo a raccontare storie positive e di eccellenza in Italia e nel mondo. Tutto questo con un lavoro di supporto e di aiuto all'imprenditoria nelle sfide che si pongono davanti ad una regione dalla forte identità e in grado di uscire da situazioni problematiche. La Calabria ha una grande opportunità legata alla ripresa economica con una previsione di crescita del valore aggiunto dello 0,7% all'anno e dell'occupazione dello 0,8 tra il 2019 e il 2023. Sicuramente tra turismo, agroalimentare e start-up innovative, una delle performance migliori del Mezzogiorno».

L'informazione nell'era del web

«Per l'ANSA essere in Calabria - ha detto il direttore Contu - significa avere un ruolo importante, strategico e decisivo. La nostra è stata la prima agenzia italiana a credere nei territori ancora prima che si parlasse di federalismo. Un dato che fa la differenza e che traccia il solco anche dinanzi alle straordinarie possibilità offerte dalla rete. Il web, infatti, ha consentito alla nostra informazione che prima arrivava a professionisti, di essere diffusa ad una platea molto più ampia».