Pronti anche alla mobilitazione di piazza pur di salvaguardare il reddito di cittadinanza. Lo promette il leader M5s Giuseppe Conte, parlando all'evento "Cantiere delle idee. Costruire una società più giusta" a Palazzo Giustiniani a Roma: «Noi, e lo dico con la massima fermezza – scandisce - siamo disposti a tutto per difendere il reddito di cittadinanza, un sistema di protezione sociale che doveva essere introdotto da decenni. Siamo disposti a dare battaglia in tutte le sedi, istituzionali e nelle piazze, se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza».

LEGGI ANCHE: Manovra da 32 miliardi, taglio del 3% del cuneo fiscale per i redditi bassi e stretta sul reddito di cittadinanza

Conte attacca la formazione politica capitanata da Giorgia Meloni: «Un governo che ha come obiettivo quello di smantellare il reddito di cittadinanza - ribadisce Conte - è un governo che ha completamente perso il contatto con la realtà delle difficoltà economiche e sociali che attraversano il Paese. È un governo in preda a una furia ideologica. Non è conservatore, è reazionario». E ancora: «I fatti ci dicono - ricorda il leader M5s - che forse la prospettiva più rivoluzionaria è stata realizzata nel Conte I. Con la Lega per la prima volta abbiamo introdotto una legge anticorruzione. Ancora, abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza, che è la misura più di sinistra che sia stata varata negli ultimi 30 anni».

LEGGI ANCHE: Occhiuto in difesa del reddito di cittadinanza: «Non è il momento di toccarlo, in Calabria troppa povertà»