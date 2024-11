Le domande di reddito di cittadinanza presentate in Calabria, secondo un dato aggiornato al 24 aprile scorso, ammontano a 66.605. Lo riferisce il portale di divulgazione economica "OpenCalabria".

Rispetto al totale delle domande, 23.401 sono state presentate in provincia di Cosenza (il 35% del totale regionale), 17.880 in quella di Reggio Calabria (27%), 11.697 in quella di Catanzaro (17,7%), 8.540 in quella di Crotone (12,9%) e 4.547 in quella di Vibo Valentia (6,9%).

«Fino alla stessa data del 24 aprile, inoltre - afferma ancora OpenCalabria - il tasso di copertura del reddito di cittadinanza in Calabria è stato pari a poco meno del 92% delle domande totali attese. É un valore superiore di ben 17 punti percentuali rispetto alla media nazionale, a testimonianza di come nella regione la mobilitazione per questa misura sia stata molto piu' elevata rispetto a quella osservata nel resto del Paese».