La Calabria è tra le regioni più povere d'Europa. Per tentare di alleviare il problema ieri la terza commissione della regione Calabria ha approvato il progetto di legge sul reddito minimo garantito

Sono 100.000 le famiglie sotto la soglia di povertà in Calabria. È per questa ragione che la terza commissione del consiglio regionale ha approvato ieri all'unanimità la proposta di legge presentata dal consigliere Giovanni Nucera de “la sinistra” sul reddito minimo garantito. Si tratterebbe di concedere alle famiglie che non raggiungono i 7200 euro di reddito annuo la possibilità di percepire tale somma con un contributo. La regione, in pratica, metterebbe a disposizione la differenza tra il reddito reale e quello minimo.

La proposta sarà discussa in commissione bilancio entro 10 giorni e, in caso di approvazione, sarà poi portata in consiglio regionale per essere trasformata in legge cosa che dovrebbe avvenire entro settembre.