Il Cipe approva il finanziamento per il completamento dell’opera che, in tutto, costerà 36 milioni di euro. Soddisfatto il Sindaco Falcomatà: ‘Reggio non è lasciata sola’.

Il Cipe ha assegnato 3 milioni di euro per il progetto di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. L’approvazione di tale finanziamento arriva dopo l’accantonamento all’interno della legge di stabilità di risorse del fondo sociale Fondo per lo sviluppo e la coesione per complessivi 30 milioni di euro da destinare a interventi per le sedi giudiziarie. Per il completamento dell’opera sono necessari 36 milioni di euro, somma finanziata tramite la Cassa Depositi e Prestiti e la Regione Calabria che, lo scorso mese di novembre, aveva già deliberato lo stanziamento di quasi 17 milioni. Soddisfatto il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Questo non è che il primo passo per una città che ha voglia di svoltare – ha dichiarato il primo cittadino -. Nella giornata di ieri, è stato direttamente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio a contattare il Sindaco Falcomatà, annunciando la decisione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.