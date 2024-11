Quattro milioni di euro stanziati dal comune di Reggio calabria per l’inclusione sociale. Presentati stamani a palazzo San Giorgio, in conferenza stampa, tre nuovi bandi rivolti alle categorie svantaggiate ma, anche alle giovani generazioni e alle donne. Il progetto rientra nei fondi europei “Pon Metro”, che ammontano a oltre 90 milioni di euro destinati proprio alle città metropolitane italiane.



All'incontro con i giornalisti erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l'assessore alle Politiche Europee Giuseppe Marino, l'assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera e la consigliera delegata ai beni comunali e confiscati Nancy Iachino. In particolare i tre bandi riguardano la concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per il 2018, la concessione, per uso imprenditoriale e sociale, dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed infine, la possibilità di accedere ai servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di persone divarsamente abili e categorie svantaggiate in aree degradate. A breve i tre bandi verranno pubblicati sul sito web del comune reggino. Le associazioni e le cooperative del terzo settore potranno visionarli e studiarli per 30 giorni; nel mese successivo infine, i cittadini potranno presentare le proprie domande.