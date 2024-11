Il presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, in seguito al trasferimento dei fondi, ha dichiarato: ‘Abbiamo operato per il bene comune’

Reggio Calabria - "Tutte le nostre azioni sono state sempre improntate nell'ottica della sana amministrazione, lontane da slogan roboanti che quasi sempre si rivelano inconsistenti. La nostra disponibilità e il nostro impegno nei confronti di questa vitale infrastruttura per lo sviluppo del territorio non hanno mai avuto né fini politici né, ancor peggio, elettorali, ma fanno parte della cultura di chi opera per il raggiungimento del bene comune". Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, in seguito al trasferimento di quasi un milione e mezzo di euro nelle casse della Sogas, la società di gestione dell'aeroporto dello Stretto di cui la Provincia è il maggiore azionista.



"Crediamo – rileva Giuseppe Raffa – nell'aeroporto e nella sua funzione socioeconomica e, soprattutto, nella capacità delle maestranze che quotidianamente si adoperano per garantire i collegamenti aerei con altre realtà geografiche del Paese. Ed è per questo che la nostra azione, come dimostrano i fatti, continua ad essere determinata nel difendere il diritto alla mobilità dei cittadini dell'intera area dello Stretto, già duramente penalizzati nei loro spostamenti a causa dei continui tagli che investono il sistema dei trasporti di questa regione, soprattutto quelli su rotaia. Siamo certi – termina il presidente Raffa - che il Consiglio di amministrazione della Sogas utilizzerà queste risorse per soddisfare le legittime aspettative dei dipendenti e delle loro famiglie che da troppo tempo convivono con sacrifici e rinunce".