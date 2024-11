'Lavoreremo per la riqualificazione dell’intera area portuale, affinché si costruisca un turismo crocieristico. Il nostro Porto deve essere pronto ad accogliere anche le imbarcazioni turistiche'

«La nave da crociera NeoRomantica è tornata nella nostra città, non ci siamo fatti trovare impreparati ed abbiamo lavorato per accoglierla al meglio». È quanto dichiarato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà all’indomani dell’arrivo della nave da crociera e dopo aver incontrato il Comandante Orazio D’Aita, assieme all’assessore al Turismo Mattia Neto ed al consigliere comunale Giovanni Latella.

«Abbiamo allestito un punto di accoglienza al Mercato Ittico, qui i turisti hanno potuto ricevere informazioni, degustare i nostri prodotti tipici locali, apprezzare gadget, souvenir e la musica del gruppo folk La Ginestra. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia con gli assessori e con le associazioni. Un ringraziamento va al consigliere Giovanni Latella ed agli espositori che si sono resi disponibili nonostante fosse una giornata di festa. Un lavoro di squadra che ha avuto una grande risonanza ed un grande successo» ha proseguito il Sindaco Falcomatà.

«Molti turisti, nonostante il maltempo, hanno visitato la nostra città a piedi o scegliendo di fare un tour sul bus cabrio dell’Atam seguendo l’itinerario culturale - ha spiegato il primo cittadino, proseguendo - abbiamo registrato un positivo afflusso di turisti al Castello Aragonese, in Pinacoteca ed al Teatro Comunale. I turisti, di varie nazionalità, hanno visitato anche il rinnovato Museo Archeologico Nazionale».

«Lavoreremo per la riqualificazione dell’intera area portuale, affinché si costruisca un turismo crocieristico. Il nostro Porto deve essere pronto ad accogliere non solo navi commerciali, ma anche imbarcazioni turistiche, dalle navi da crociera agli yacht. Il nostro porto ha tutte le carte in regola per poter assumere una connotazione turistica» ha concluso il Sindaco Giuseppe Falcomatà.