Lo ha reso noto in una nota il Sul, Sindacato Unitario Lavoratori.

Si svolgerà oggi, davanti a Palazzo S. Giorgio dalle ore 10 alle ore 12, il sit-in dei lavoratori del Comune di Reggio Calabria ex LSU/LPU."Non si riesce ancora a capire - si legge in una nota del Sul - quale sarà la sorte di questi lavoratori che da oltre un quindicennio prestano il loro servizio nel Comune di Reggio Calabria, spesso in settori di primaria importanza per l’Amministrazione e per i cittadini.

Gli errori compiuti nella gestione della fase di contrattualizzazione vanno rapidamente superati, intanto concordando con la Regione Calabria un incremento delle somme a disposizione per poter giungere alla conclusione del processo di stabilizzazione. Alla fine dell’assemblea si approverà un dispositivo per le successive fasi di discussione con l’Amministrazione Comunale".