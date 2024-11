Presto il collaudo dell'impalcato centrale. Il sindaco Giuseppe Falcomatà: «Procediamo al completamento dei lavori»

La giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato il progetto esecutivo per il completamento delle rampe di accesso al ponte di Paterriti, che mette in collegamento l’omonima frazione della zona collinare a sud di Reggio Calabria con il centro di Oliveto.

I lavori del ponte – informa una nota - risultano attualmente completi ad oltre il 90% di quanto già contrattualmente previsto ed a breve potrà essere avviata l’operazione di collaudo dell’impalcato centrale. Per rendere completa e fruibile l’opera era necessario provvedere alla realizzazione delle rampe di accesso alla destra e alla sinistra della Fiumara Valanidi, al tempo non appaltate per via delle limitate risorse disponibili. La delibera approvata dalla Giunta individua le nuove somme stanziate provenienti dalla devoluzione di due mutui della Cassa depositi e prestiti per un totale aggiuntivo di un milione di euro, autorizzando l’occupazione d’urgenza dei beni da espropriare e demandando al dirigente del Settore l’emanazione dei provvedimenti correlati.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Finanze del comune di Reggio Calabria Irene Calabrò, dall’assessore ai Lavori pubblici Angela Macianò e dalla consigliera comunale Nancy Iachino, che nei mesi scorsi avevano incontrato in più occasioni, insieme al Sindaco, i cittadini di Paterriti, promettendo l’impegno dell’Amministrazione per la risoluzione dell’annosa vicenda del Ponte.

«Con la devoluzione dei mutui e l’individuazione delle somme mancanti finalmente diamo un impulso decisivo ad una vicenda che si trascinava ormai da diversi anni, consentendo la prosecuzione dei lavori secondo i tempi previsti» ha commentato il sindaco Falcomatà a margine della riunione di Giunta.

«Ringrazio tutti gli assessori e i consiglieri – ha concluso il primo cittadino - per l’impegno profuso a servizio della comunità di Paterriti, con la quale avevamo assunto un impegno preciso al quale oggi abbiamo finalmente dato seguito».