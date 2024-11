«Un’interrogazione con richiesta di risposta immediata da inserire nella prima seduta utile del Consiglio regionale dedicata al Question Time - in ordine alla decisione della Società Risorse Idriche Calabresi s.p.a (Sorical) di procedere all’assunzione di 55 persone - con l’obiettivo di conoscere le procedure adottate per il reclutamento del personale». A presentarla stamani il consigliere regionale Alessandro Nicolò rilevato che «la società in questione avrebbe già assunto 35 unità, e sarebbe peraltro in procinto di effettuare ulteriori 20 assunzioni. Si vuole conoscere l’iter seguito nella fattispecie considerata. Per questo si chiede all’assessore al ramo di venire a riferire in Aula.



L’esponente di FdI richiama il fatto anche che «la Società Risorse Idriche Calabresi s.p.a. - Sorical è la società mista a prevalente capitale pubblico regionale a cui è stata affidata la gestione, il completamento, l’ammodernamento e l’ampliamento degli schemi idrici di grande adduzione, accumulo e potabilizzazione trasferiti alla Regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno ex art. 6 L. n. 183/1976. Rilevato che trattasi di una società a prevalente capitale pubblico regionale - conclude Nicolò - è necessario quanto opportuno conoscere se si è inteso procedere al reclutamento del personale, prescindendo del tutto da qualsiasi procedura concorsuale, anche riservata».

