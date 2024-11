La Giunta regionale, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato, in esecuzione del programma triennale, il Piano esecutivo d'immagine e promozione turistica per l'anno 2021. É stato istituito, inoltre, il dipartimento di Protezione civile che prevede misure volte a garantire una maggiore efficienza per la gestione della pandemia Covid-19. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa dell'esecutivo.

La Giunta, su indicazione dell'assessore Gianluca Gallo, ha poi nominato il dirigente regionale Salvatore Siviglia nuovo commissario dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea). Lo stesso Gallo, questa mattina, a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro, aveva preannunciato novità per Arcea alla luce del fatto che «la situazione dell'agenzia si è un po' complicata. C'è un audit in corso da parte della Commissione europea che non si è ancora completato, ci sono alcune contestazioni che si trascinano da tempo. Ora noi – aveva rilevato - abbiamo necessità di approvare il bilancio e per questo probabilmente dovremo fare delle scelte».

Deliberato infine, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, lo schema di protocollo d'intesa per la attività di gestione del sistema Centro regionale degli incidenti stradali in Calabria.