Quattordici milioni per le strade provinciali Gallico-Gambarie e Mirto Crosia-Longobucco. È quanto stabilito dalla Giunta della Regione Calabria, nella riunione odierna, che ha approvato la rimodulazione del Piano finanziario relativo all’asse 7: sviluppo delle reti di mobilità sostenibile.

«Nello specifico- si legge in una nota -, con l’atto deliberativo proposto dal presidente Roberto Occhiuto, si dispone l’incremento della dotazione finanziaria con 14.074.820 euro. Le risorse sono necessarie per garantire la regolare conclusione dei progetti delle strade provinciali Gallico-Gambarie, III lotto, e Mirto Crosia-Longobucco».

«Come richiesto dal Dipartimento regionale Istruzione, sono state deliberate, su indicazione della vicepresidente Giusi Princi, le variazioni compensative inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale per un totale di 4.600.000,00 euro. L’obiettivo è quello di consentire lo scorrimento delle graduatorie relativo agli avvisi pubblici “Attività culturali 2022”, per l’importo di 1.300.000 euro, ed “Eventi di promozione culturale 2022” per 3.300.000 euro», prosegue la nota.

«Inoltre, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, è stato istituito il Comitato di monitoraggio del complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria», continua il comunicato della Giunta regionale.

«Presentato dall’assessore alla Programmazione unitaria, Ambiente e Tutela del territorio, Marcello Minenna, la Giunta ha anche approvato il documento finale “Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027” e la relazione di autovalutazione dell’assolvimento della condizione abilitante “Buona governance della S3”, quale condizione abilitante al Programma regionale dei fondi strutturali 2021-2027», conclude la nota.