Il Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali della Regione comunica che «in relazione all' Avviso internazionalizzazione, Pr Calabria Fesr Fse+ 21/27 - azione 1.3.2, ad oggi in pre-informazione, destinato alle micro, piccole e medie imprese, la pubblicazione, prevista per il 25 gennaio, è rinviata al 6 febbraio 2024 mentre l'apertura dello sportello, prevista per il 25 febbraio, è rinviata al 6 marzo 2024».

«Il rinvio si rende necessario - è detto in una nota - perché è in itinere l'approvazione, da parte dell'Autorità di gestione, delle Opzioni di costo semplificato (Ocs) con riferimento alla partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed internazionali. Tale metodologia, per la prima volta utilizzata dalla Regione Calabria in riferimento al Fesr, è una opportunità che l'Amministrazione regionale intende cogliere per consentire una ulteriore misura di semplificazione delle procedure amministrative in favore dei beneficiari dal punto di vista della rendicontazione».