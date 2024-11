Previsti 370mila euro da destinare ai lavori per la viabilità veicolare e pedonale dell’area delle Terme Luigiane

La giunta della Regione Calabria, su indicazione congiunta della vice presidente con delega all’istruzione Giusi Princi e dell’assessore Marcello Minenna, ha deciso di incrementare il fondo del Sistema integrato di educazione e di istruzione, portandolo a 5 milioni e 35mila e 516,80 euro. È stata effettuata - si legge in una nota della giunta - una variazione compensativa di 1 milione e 500mila euro di Fondi Pac 2014-2020 al fine di coprire la quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2019 e 2020. Queste risorse permetteranno di promuovere, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, i bandi per l’attivazione delle sezioni primavera che interessano la fascia di età compresa tra i 2 e i 3 anni.

Nella medesima seduta, su proposta congiunta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore Minenna, disposta l’individuazione, nel Programma operativo complementare 2014-2020, dello strumento di programmazione per la copertura finanziaria di 370mila euro da destinare ad interventi sul primo lotto per il riefficientamento della viabilità veicolare e pedonale dell’area delle Terme Luigiane.