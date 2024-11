Il primo avviso è rivolto a 57 esperti competenti nella gestione dei programmi comunitari, il secondo avviso è indirizzato a 38 figure specializzati in monitoraggio

La Regione Calabria ha pubblicato due avvisi pubblici per la selezione di esperti. Si ricercano 57 esperti per attività di controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e gestione dei flussi di processo per l’attuazione del Por Calabria FESR FSE 2014/2020 e 38 esperti, invece, per attività di supporto al monitoraggio dei programmi e dei progetti del Por 14-20 e per attività di supporto statistico e di analisi del ciclo di programmazione 2014-2020.

Le 57 figure ricercate per il primo avviso pubblico sono così suddivise: 40 revisori legali middle, 5 revisori legali senior per attività di coordinamento, 5 esperti olaf middle, 2 esperti senior in materia di controlli di primo livello, rendicontazione e irregolarità per attività di coordinamento e 5 avvocati esperti middle in materia di PA e Fondi europei.

Le 38 figure ricercate per il secondo avviso pubblico sono così suddivise: 10 esperti junior - “area monitoraggio”, 15 esperti middle - “area monitoraggio”, 2 esperti senior - “area monitoraggio”, 4 esperti middle - “area informatica, 6 esperti middle - “area statistica” e 1 esperto senior - “area statistica”.

Gli interessati possono partecipare alle selezioni previa iscrizione alla banca dati Esperti regionale, implementata nell’ambito del sito: http//www.programmazione.regione.calabria.it. La candidatura alle due selezioni deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 10.04.2017. Per problematiche inerenti l’utilizzo della piattaforma informatica, è possibile contattare il supporto tecnico all’indirizzo e-mail: banca.dati.esperti@regione.calabria.it

Le informazioni dettagliate sono consultabili sul portale istituzionale CalabriaEuropa nelle pagine dedicate ai due Avvisi ai seguenti link:

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/299/selezione-esperti-controlli.html

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/300/selezione-esperti-monitoraggio-e-area-statistica.html