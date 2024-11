Il plafond ammonta a poco meno di 76 milioni destinati al rafforzamento della rete imprenditoriale regionale

L'assessore Carmen Barbalace ha presieduto l'incontro per la presentazione dei risultati raggiunti dalla Regione attraverso il fondo unico di ingegneria finanziaria istituito dal dipartimento regionale sviluppo economico nell'ambito del Por Calabria 2007/2013 e gestito da Fincalabra. Il fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 75,997 milioni di euro. Hanno beneficiato dei finanziamenti 453 imprese calabresi.

L'assessore Barbalace ha parlato di “una giornata motivo di orgoglio anche per le imprese calabresi. Il rendiconto di oggi – ha detto - è necessario per la prospettiva e la valutazione del Fuif che verrà, per accogliere spunti di una visione complessiva di quello che dovrà essere la prossima programmazione ed anche di come dovrà essere il rapporto con le imprese che hanno contribuito affinché il fondo avesse successo”. “I positivi risultati raggiunti – ha proseguito - inducono a riflettere sulla necessità di destinare ulteriori risorse finanziarie pubbliche regionali e comunitarie volte a sostenere le imprese nell'attuazione dei propri processi di rafforzamento e crescita economico-produttiva”.

Il fondo unico di ingegneria finanziaria è suddiviso in 4 distinti strumenti finanziari. Fondo Rie, per il rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti: 49 milioni di euro accordati in favore di 421 imprese; fondo mezzanine financing, per agevolare l'accesso al credito delle piccole medie imprese consolidate ed in fase di espansione: 13 milioni di euro per 25 imprese; fondo di garanzia, per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o controgaranzie: 1 milione di euro per 6 imprese; fondo equity investment per la creazione e il potenziamento di imprese innovative: 200 mila euro per 1 impresa.

l.c.