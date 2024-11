La tre giorni che la presidenza della giunta regionale organizza dal 14 al 16 settembre prossimi, al centro congressi dell' università della Calabria ad Arcavacata di Rende

Il Presidente Mario Oliverio ha lanciato la nuova fase del lavoro dell'esecutivo sintetizzato nello slogan "dopo la semina il raccolto'' e la tre giorni dell'Unical sara' una messa a punto sui temi piu' importanti legati alla crescita e allo sviluppo di una nuova Calabria accessibile e competitiva. Presenti nel corso della manifestazione, cinque ministri: Ministro dell'Interno, Marco Minniti, delle Politiche Agricole Maurizio Martina, delle Infrastrutture Graziano Delrio, delle Politiche di Coesione Claudio De Vincenti, dello Sport Luca Lotti.

Previsti alla tre giorni, nuovi tavoli su politiche e programmi di settore, per « una nuova fase…I risultati della nostra azione si stanno già vedendo in vari campi e voglio ricordare solo gli eccellenti dati della stagione turistica. Molto c'è ancora da fare sulla strada del cambiamento e del rinnovamento ed è su questo che abbiamo lavorato e continueremo a farlo, in un'azione che pone al centro la legalità, il rispetto delle regole, il contrasto alle mafie, e per il welfare ed il lavoro, su cui faremo una specifica iniziativa con il Ministro Giuliano Poletti prevista per il 10 ottobre. Inoltre un apposito evento riguardera' la scuola, l'istruzione e l'alta formazione», ha dichiarato il presidente Mario Oliverio.