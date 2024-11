Diverse le categorie partecipanti. I professionisti giungono da ogni parte della Penisola

Avviata oggi, nella sede della Scuola nazionale di Pizza a Rende, il terzo Trofeo nazionale "Pizza Eccellenza d'Italia". Ad inaugurare il prestigioso trofeo della Pizza, l’onorevole Enza Bruno Bossio, parlamentare calabrese, che ha tagliato il nastro insieme al responsabile del Trofeo Pietro Giovanni Tangari (campione pluripremiato di pizza e maestro pizzaiolo), a Marcello Lamberti vicepresidente dell'Api (Associazione pizzerie italiane), ed a Mauro Mazzotta istruttore della Scuola.

L'onorevole Bossio, prima di tagliare il nastro, ha sottolineato la grande importanza che riveste il mondo Pizza in Italia ed all'estero. Il prodotto italiano è molto conosciuto ed apprezzato in Italia e nel mondo e poi, qui in Calabria, dove ha pizzaioli professionisti ed apprezzati che riescono a realizzare prodotti eccellenti, spesso utilizzando prodotti tipici della nostra regione riuscendo ad esaltare le specificità gastronomiche dei nostri territori.





Le diverse categorie di partecipazione

La manifestazione si concluderà domani. Per l'intera durata è possibile per ogni pizzaiolo iscriversi e partecipare nelle categorie pizza tonda, pizza in teglia, pizza in pala, pizza stg e pizza Calabria piccante. Solo oggi, fino alle ore 17:00 sono stati 50 i pizzaioli iscritti (alcuni dei quali provenienti dalla Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, Veneto e Lombardia). Domani è previsto l'arrivo di tanti altri professionisti.

Pietro Giovanni Tangari (in arte Pedro's), responsabile del Trofeo si dice "soddisfatto di questa manifestazione che è giunta ormai alla terza edizione. Non sembra più una gara - continua Pedro's - ma è diventata ormai una vera e propria festa del mondo pizza per la nostra Calabria, dove non sono pochi i pizzaioli bravissimi, ma anche per l'intera nazione visto che anche quest'anno non sono pochi i pizzaioli iscritti da ogni parte del Paese. Chiunque vuole vivere questa grande festa per la pizza può venirci a trovare anche per conoscere tutte le novità che offre il mondo pizza in Italia: pizza senza glutine, farine particolari".