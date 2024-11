Lo sgombero del Tennis Club di Rende dagli impianti sportivi di Commenda è stato disposto in esecuzione di una ordinanza emessa per riprendere possesso della struttura, occupata senza titolo essendo la concessione scaduta dal mese di settembre 2018. Lo si apprende da una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Rende.

Contenzioso da centomila euro

«L’Associazione Sportiva Tennis Club Rende è tra l’altro morosa nel pagamento dei canoni per oltre 100 mila euro – precisa il Comune - È stata così ripristinata la legalità anche per consentire l’iter per la prosecuzione di un importante bando pubblico per la riqualificazione dell’intera area, da anni oramai abbandonata, per come riscontrato dai tecnici entrati nell’area. A nulla sono valsi i numerosi tentativi, anche nell’interesse dei cittadini amanti del tennis e dello sport che frequentano la struttura, di trovare una diversa e condivisa soluzione per la prosecuzione delle attività, rispetto allo sgombero reso necessario – si legge ancora nel comunicato - allorquando non è stato nemmeno concesso l’accesso per effettuare dei semplici rilievi. Il Comune, ritenendo infondate in fatto ed in diritto le censure contenute nell’opposizione allo sgombero, ha proceduto con la forza a riprendersi un’area pubblica».

La dichiarazione di Marcello Manna

Il sindaco Marcello Manna ha commentato la vicenda al termine della kermesse organizzata per presentare il proprio programma elettorale.