È questa la dichiarazione del presidente del Consiglio alla Stampa estera per i due anni di governo

“Tenetevi forte, so che non ci crederete ma così come sembrava impossibile la Variante di valico, il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria. E a tutti quelli che hanno fatto un 'oohhhh' di stupore gli faremo fare un pezzo di strada e guido io”. L’annuncio arriva direttamente dal premier Matteo Renzi durante l’incontro con la Stampa estera.



Ma non suona certo come una novità. A fissare il gong della fine dei lavori sull’ A3, lavori in corso da circa 30 anni, era stato anche il presidente dell’Anas, Gianni Armani, al momento del suo insediamento, in più occasioni anche il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha assicurato che l’autostrada sarà completata entro la fine del 2016, annuncio confermato dal viceministro Riccardo Nencini nel corso di un convegno a Vibo qualche mese fa.



La vera novità insomma non è l’annuncio del premier, la vera novità sarebbe passare dalle parole ai fatti.