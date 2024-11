‘Si e' riusciti a completare le opere completare le opere con due giorni di anticipo’

"Esprimiamo soddisfazione per il ripristino della ferrovia ionica da parte di Rfi, nel tratto crollato la scorsa settimana in seguito all'alluvione che ha colpito la Locride. Lo Stato ha dimostrato un'efficienza operativa che merita di essere evidenziata perche' rafforza nei cittadini la consapevolezza di non essere soli". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. "Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio aveva indicato un termine di dieci giorni per la riattivazione della linea - ha aggiunto Irto - ma si e' riusciti a completare le opere completare le opere con due giorni di anticipo. E' un fatto positivo che accogliamo con soddisfazione pur sapendo che ancora tanto deve essere realizzato per restituire condizioni accettabili logistiche e di vivibilita' per un'area che e' stata duramente colpita dal maltempo".