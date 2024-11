I fondi serviranno per favorire il rafforzamento e la crescita dimensionale e qualitativa delle infrastrutture. Il presidente Oliverio: «Prosegue il nostro impegno»

E' stato pubblicato in preinformazione, l'avviso "Invito a presentare proposte" che impegna circa 11,5 milioni di euro per sostenere, attraverso procedure concertativo-negoziali, l'insieme di progetti volti a favorire il rafforzamento e la crescita dimensionale e qualitativa delle infrastrutture di ricerca BioMedPark (ente di riferimento Universita' Magna Grecia), Rete Ricerca Agroalimentare (Universita' Mediterranea, Universita' Magna Grecia, Universita' della Calabria, Fondazione Terina), SILA (Universita' della Calabria).La Regione con questi fondi intende individuare e quindi finanziare interventi di consolidamento e di proiezione extra-regionale delle tre Infrastrutture di Ricerca (IR) di interesse regionale individuate dal Piano regionale delle Infrastrutture di Ricerca (PRIR).

«Prosegue il nostro impegno a favore del potenziamento della ricerca e dell'innovazione - ha dichiarato il presidente della Regione Mario Oliverio - quale momento qualificante della sfida competitiva del tessuto produttivo calabrese. Promuoviamo un sostegno alle infrastrutture di ricerca, quelle considerate cruciali per il sistema regionale, perché attraverso i propri progetti possano posizionarsi su circuiti internazionali fungendo da volano per lo sviluppo di tutto il territorio. Di fatto il Piano regionale per le Infrastrutture di Ricerca, a cui stiamo dando attuazione anche attraverso questo intervento, è uno strumento utile al trasferimento e alla diffusione delle competenze scientifiche e tecnologiche dalle università alle imprese, creando interconnessioni virtuose tra il mondo dei saperi e la crescita economica e occupazionale della nostra regione».