Il progetto punta alla loro formazione per un veloce riposizionamento professionale nel mondo del lavoro. I corsi sono in programma a Lamezia Terme e Cosenza

E' stata firmata nella sede della Regione Calabria, a Catanzaro, la "convenzione operativa" (periodo di riferimento anni 2019 e 2020), tra il colonnello Giampiero Battipaglia, comandante del Comando militare Esercito "Calabria" e Fortunato Varone, dirigente della Formazione professionale della Regione , mirata all'attuazione del progetto "Sbocchi occupazionali".

«Il progetto, - è scritto in una nota del comando territoriale dell'Esercito, prescritto da direttive ministeriali e da accordi interministeriali, avviato da tempo in ambito nazionale, vuole conseguire tra gli obiettivi auspicati quello di mettere a disposizione del personale militare volontario in servizio, in ferma prefissata congedando/congedato "senza demerito", validi strumenti di formazione per una utile ricollocazione professionale nel mondo del lavoro al termine del servizio prestato nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare».

Il documento pianifica lo sviluppo di corsi di formazione professionale afferenti all'area infrastrutturale e dalle energie rinnovabili, finanziati dalla Regione Calabria con i fondi comunitari europei. I corsi avranno come destinatari i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), nonché i volontari del servizio permanente (VSP) in servizio presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi della Calabria.

I corsi in convenzione, che prevedono la partecipazione di 12 allievi frequentatori per ogni corso, saranno erogati da enti di formazione, accreditati a livello regionale, nelle aule didattiche degli ex Centri di Euroformazione Difesa della Calabria, dislocate nel primo reggimento bersaglieri di Cosenza e nel secondo reggimento Aves "Sirio" di Lamezia Terme, finalizzati per le seguenti discipline spendibili nel mercato del lavoro: addetto impiantista fotovoltaico (90 ore); addetto ai servizi di controllo (90 ore); addetto al servizio antincendio (medio-alto) e bls (60 ore); coadiutore elettricista (60 ore); coadiutore idraulico (60 ore).