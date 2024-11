Il presidente del Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese chiede al presidente di stabilire una nuova data

Manno, presidente Consorzio di bonifica ionio-catanzarese scrive al presidente Oliverio.

Carissimo Presidente, ho appena saputo che l'incontro al Ministero delle Infrastrutture concordato per domani con l'ing. Pallaria è stato rinviato. Tutto "il mondo" sapeva dell'incontro di domani: ovviamente tutti penseranno che questa ulteriore rimpatrio non preluda nulla di buono. A questo punto Ti chiedo ufficialmente di stabilire una precisa data per poter incontrare. Altrimenti domani mattina inizierò nuovamente lo sciopero della fama, della parola e la sospensione delle mie medicine salvavita. Credimi, non è assolutamente una minaccia: ma devo (e sottolineo devo) dare corso a quanto affermato durante gli Stati Generali del 30 noi, e durante il incontro con il Avvocato Pignanelli. NON È POSSIBILE PIÙ TERGIVERSARE. Lo devo un tutti coloro (tantissimi) che credono in me. Aspetto una Tua risposta per un incontro che attendo da oltre 5 mesi. Un grande abbraccio.

PS- Ovviamente, al punto in cui siamo, le promesse stanno a zero. Ci vogliono i fatti.

Elezioni siciliane insegnano.