L’Assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano ha partecipato alla presentazione del rapporto annuale sul Sistema Istruzione e formazione professionale (IEFP), avvenuta a Roma nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Il rapporto tra il mondo dell’istruzione e quello delle imprese - ha dichiarato l’assessore Roccisano - va potenziato e rilanciato. La preparazione al lavoro per i ragazzi e le ragazze, attraverso percorsi di formazione professionale è un fattore di contrasto alla dispersione scolastica e favorisce l’acquisizione di professionalità secondo le inclinazioni personali da parte degli utenti. È noto che il percorso di istruzione e formazione è un canale alternativo all’ assolvimento dell’obbligo all’istruzione ed all'esercizio del diritto alla formazione per i giovani tra i quattordici ed i diciassette. Noi come Regione - ha concluso l'assessore- vogliamo potenziare questi percorsi per recuperare il gap registratosi negli anni precedenti tra nord e sud e per garantire la permanenza nel sistema educativo e formativo del più alto numero di giovani possibile offrendogli un'adeguata preparazione professionale ed un migliore inserimento nel mondo del lavoro”