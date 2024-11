lo rende noto una nota dell'ufficio stampa della Giunta

L’Assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano ricorda che il ventisette febbraio prossimo – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta - scade il termine per la presentazione dei progetti del servizio civile nazionale per 1262 volontari, nell’ambito della realizzazione del programma “Garanzia giovani” in diversi settori: Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Interno, Ministero dei beni culturali e del turismo ed “Autorità nazionale anti corruzione”. Gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale, agli albi regionali e delle province autonome possono presentare progetti di Servizio civile nazionale, da svolgersi in Italia, per la realizzazione di finalità istituzionali individuate dai differenti ministeri. I progetti, presentati per l’attuazione del programma europeo “Garanzia giovani”, verranno finanziati con fondi comunitari destinati alla realizzazione del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG). "Ritengo che la ripresa di una terra importante come la nostra dal punto di vista storico culturale ed a vocazione turistica –ha detto l’assessore al Lavoro Federica Roccisano - non possa prescindere dalla cultura e dall’attenzione e l’amore per la nostra storia.

Non è un caso, dunque, che su 1262 posti disponibili a livello nazionale, dei trentuno posti per volontari del Sevizio civile per la Calabria ben ventinove su trentuno riguardino attività connesse al settore dei beni culturali e del turismo.

La nostra intenzione è chiara e consiste nella valorizzazione e nel potenziamento di quello che è uno dei più cospicui patrimoni del mondo come quello dell’archeologia e dei beni culturali ,unitamente alla crescita dell'afflusso turistico".