Approvato ieri l’assestamento di bilancio in consiglio regionale, che consentirà di coprire il debito che si aveva nei confronti delle strutture socio-sanitarie

Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio regionale ha approvato l’assestamento di bilancio grazie al quale ci è impegnati di fatto a coprire il debito che si aveva nei confronti delle strutture socio-sanitarie. Grazie a questa operazione, le strutture riceveranno quanto è loro dovuto per poter così ripianare i debiti che, a loro volta, avevano contratto per poter pagare i loro dipendenti e le relative spese di funzionamento.

Ha trovato, dunque, il giusto riscontro il forte impegno dell’Assessore regionale al Lavoro ed alle Politiche sociali Federica Roccisano, che si è battuta affinché il capitolo delicato ed importante per l'economia e il benessere calabrese, riferito al settore socio assistenziale venisse riconosciuto con dignità.

“Per anni le politiche sociali sono state considerate la cenerentola del bilancio, e persino depredate a vantaggio di altri settori. Con l’assestamento, e il conseguente ripiano del debito, vogliamo definire - ha detto l'Assessore Roccisano- un punto zero e prospettare per l’anno 2016 una gestione migliore e più efficace del settore.Tutto ciò dimostra come la giunta Oliverio – conclude l’Assessore - si distingue e cambia rotta, e dimostra di essere sensibile alle necessità del settore delle politiche sociali, degli utenti e dei lavoratori".