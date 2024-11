«Primo incontro istituzionale oggi tra il presidente della Regione, Mario Oliverio, ed il neo ministro del Mezzogiorno, Barbara Lezzi. L'incontro si è svolto nella sede del Ministero». Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.





«Si è trattato - ha dichiarato Oliverio all'uscita della riunione - di un incontro cordiale, un primo scambio di vedute e di valutazioni sulla situazione calabrese, sull'andamento della spesa in particolare. Ho sottolineato, inoltre, al Ministro il problema Gioia Tauro, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue potenzialità».

Nei prossimi giorni si terranno incontri specifici sulle varie problematiche.