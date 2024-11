La Freccia Argento arriva spesso in ritardo nella città di San Francesco. E la coincidenza per il capoluogo bruzio non aspetta. Per pochi minuti i viaggiatori devono affrontare due ore di attesa per il convoglio successivo

Questa volta il tunnel del Santomarco non centra. Il paradosso emerge dalle (quotidiane) lamentele dei viaggiatori. La Freccia Argento di Trenitalia in partenza da Roma Termini alle 7,22 arriva spesso a Paola con qualche minuto di ritardo. Anche in questo primo giorno di giugno. Invece che alle 10,29 ha raggiunto la stazione della città di San Francesco alle 10,48. Troppo tardi per il regionale 26439 diretto a Cosenza, partito puntualmente alle 10,42.

La coincidenza non aspetta

Persa la coincidenza, per raggiungere il capoluogo bruzio bisogna attendere il convoglio successivo delle 12,27. Oppure, in alternativa, prendere un taxi a 60 euro o usufruire della navetta dell’Amaco. Secondo quanto riferito dagli utenti il capotreno della Freccia Argento avrebbe anche contattato il dirigente di Trenitalia presente in stazione, inutilmente. «Non aspettiamo nessuno». Questa la risposta. In sostanza si impiegano tre ore per giungere a Paola dalla Capitale e poi, a causa di questi brevi e costanti ritardi, ce ne vogliono più di due per arrivare a Cosenza.