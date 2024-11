«È giunto finalmente in commissione Finanze per una sua prima lettura il testo di una proposta di legge di cui sono primo firmatario e che prevede l’istituzione di un conto corrente di base per tutti coloro che ne facciano richiesta, con l’obbligo per le banche di non chiuderlo se con saldi attivi e solo in presenza di gravi documentati motivi».

Lo fa sapere, in una nota, il deputato di Noi moderati Saverio Romano all'indomani dell'incardinamento della pdl in questione nella commissione Finanze di Montecitorio. «Questa proposta di legge - prosegue - vuole essere una risposta alla chiusura unilaterale e senza motivo del conto corrente bancario pur in presenza di saldi attivi. Un fenomeno che costringe il correntista, per effetto delle segnalazioni interbancarie, a non poter disporre delle proprie provviste».