Colosimo: 'I livelli occupazionali rimarranno invariati'

Una conferenza stampa appassionata quella che ha visto oggi il presidente della Sacal Massimo Colosimo, affiancato dal direttore generale Pierluigi Mancuso e dal dirigente del settore Legale Michienzi, annunciare l'imminente nascita della nuova società di handling Sacal Gh che gestirà i servizi di terra. Ad alimentare la tensione, le polemiche che da più parti hanno accolto la nascita del nuovo organo accusando il presidente di volere mettere a rischio posti di lavoro. Un'accusa rigettata a pieno dall'intero fronte della dirigenza Sacal.



La nuova società risponde, ha chiarito preventivamente, ad un adeguamento che la legge richiede dopo il superamento dei due milioni di passeggeri. Uno stop forzato insomma al monopolio sui servizi di terra. Ecco perché tramite un avviso pubblico si aprirà ad un partner esterno che acquisisca almeno il 40 per cento, lasciando la maggioranza sempre in mano alla Sacal. Nessun'ombra sul personale, ha assicurato Colosimo. Questo verrà assorbito integralmente nella nuova handling mantenendo lo stesso profilo, anche in termini di anzianità. La certificazione dell'Enac potrebbe arrivare già questa primavera, così che l'estate 2016 potrà essere già condotta dallo scalo lametino con il nuovo assetto.