Il presidente Sacal formalizza l’estensione della competenza della società anche sullo scalo dello Stretto

Si è svolta la conferenza stampa a Reggio Calabria in cui il presidente della Sacal, Arturo De Felice formalizza l’estensione della competenza della società anche sullo scalo dello Stretto. L’incontro si è tenuto all’interno del “Tito Minniti”, nella sede dell’azienda che sostituisce Sogas. Queste le prime parole di De Felice: «La Sacal ha una esperienza ultra trentennale, gestisce due milioni e mezzo di passeggeri, non ci spaventano i numeri attuali di Reggio che dobbiamo aumentare».

In vista del futuro, oltre ad un doveroso passaggio sull’aeroporto di Crotone, il presidente ha assicurato: «Abbiamo bisogno di due cose, non essere tirati per la giacca da nessuno perché abbiamo le idee chiare e soprattutto la pazienza per poter concretizzare i nostri progetti».