Il lavoro che non c’è. E che, quando c’è, rende poveri… Al centro di Dentro la Notizia, il format a cura della redazione giornalistica di LaC News24, s’è discusso di questo. Ma anche degli spiragli che, lentamente, iniziano a farsi strada. A Castrovillari, su iniziativa del consigliere comunale (che ha delega ai Lavori pubblici) Nino La Falce, il Consiglio ha approvato una mozione che impegna tutte le aziende che intratterranno rapporti economici con l’Ente a garantire il salario minimo di 9 euro l’ora per i propri dipendenti. E a farlo, tuttavia, nel pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Cioè: se in un determinato settore l’onere per l’azienda è ancora maggiore, va comunque rispettato.

Una scelta arrivata all’indomani della visita del presidente Mattarella in Calabria (era il 30 aprile), ma già adottata dal Comune di Scalea e che presto potrebbe essere adottata da altri enti. Ospite dell’inviato Salvatore Bruno è stato appunto lo stesso La Falce, che ha spiegato la finalità del provvedimento apprezzando l’ampia condivisione di tutti i consiglieri.

Una iniziativa finita al centro del dibattito con ospiti di caratura nazionale: il segretario confederale della Cgil Giuseppe Gesmundo (era affiancato da quello regionale Angelo Sposato) e il vice presidente nazionale delle Acli, Antonio Russo, a cui organizzazione ha posto in occasione del 1 maggio i sette punti per contrastare il lavoro povero. Un confronto a più voci, moderato dal conduttore Pier Paolo Cambareri, per lanciare un messaggio alla politica: bisogna ripartire dal Meridione e dalle politiche del lavoro al Sud per incentivare l’occupazione e la crescita stabile. Non è il Ponte sullo Stretto la priorità, ma l’infrastrutturazione generale del Mezzogiorno. È da qui che si deve ripartire.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.