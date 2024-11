Si parte in tutta Italia giovedì 6 luglio con i saldi estivi 2023, che avranno una durata media di circa sei settimane. La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In Calabria saranno in vigore fino al 4 settembre, dunque per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

Quest'anno i saldi saranno caratterizzati da una importante novità in favore dei consumatori. Entrano infatti in vigore le nuove misure sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161 e impone regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite.

La principale novità riguarda gli "sconti farlocchi": la nuova normativa prevede l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.